فنان روسي مخضرم يحتفل بعيد ميلاده الـ85

احتفل فنان المسرح والسينما الروسي البارز ومدير مسرح "المالي" في موسكو، يوري سولومين، يوم 18 يونيو بعيد ميلاده الـ85.

وقال، يوري سولومين، في حديث أدلى به أمس لوكالة "تاس" الروسية إنه اضطر إلى التقيد بالعزلة والاحتفال بعيد ميلاده مع ذويه في منزله حيث يتلقى التهاني من الأصدقاء وعشاق إبداعه المسرحي والسينمائي.

بينما قال إن فرقة مسرح "المالي" أعدت حفلا مسرحيا فكاهيا خاصا بعيد ميلاده وأقامته مساء يوم الخميس. وأضاف أن مسرحه بدأ منذ فترة في إقامة مهرجان أونلاين حيث عرضت كل المسرحيات القديمة والحديثة بمشاركته.

Sputnik Sergey Piatakov

وقال إنه ينتظر بفارغ الصبرعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي وأوضح أن أغسطس المقبل سيشهد استئناف بروفات المسرحيات التي ستعرض بدءا من سبتمبر في مسرح "المالي" .

يذكر أن مسرح "المالي" الواقع بالقرب من الكرملين يتميز بميله إلى عرض المسرحيات الروسية الكلاسيكية ويعتبر من أقدم مسارح روسيا. وتم تأسيسه عام 1918وانضم، يوري سولومين، إلى فرقته عام 1956. ومنذ ذلك الحين بقي وفيا لمسرحه وتولى إدارته عام 1988.

قام،، يوري سولومين بأداء عدد كبير من الأدوار في مسرح "المالي"، كما أخرج مسرحيات كثيرة لـ أوستروفسكي، ليف تولستوي، أنطون تشيخوف" ونيقولاي غوغول، وغيرهم من الكتاب الكلاسيكيين والمعاصرين الروس والأجانب. وبينها مسرحية " الأخوات الثلاث" ، "النورس" ، الغابة "، "الخيانة والحب"، "الزواج" وغيرها.

وأسهم، يوري سولومين، كذلك في تطوير السينما السوفيتية والروسية حيث شارك في تصوير 100 فيلم سينمائي وتلفزيوني. وحاز فيلم "ديرسو أوزالا" الياباني الروسي من إخراج، أكيرا كوروسافا، بمشاركة يوري سولومين جائزة أوسكار السينمائية. كما منح الفنان لقب بطل الإنتاج في روسيا وعددا من الأوسمة السوفيتية والروسية وحاز الجائزتين الحكوميتين.

المصدر: تاس