نشر أقسام من حكاية جديدة للكاتبة جوان رولينغ باللغة الروسية

ظهر قسمان من حكاية The Ickabog الجديدة للكاتبة البريطانية المشهورة، جوان رولينغ منشورين على الإنترنت باللغة الروسية.

أفاد بذلك ناطق باسم دار الطباعة والنشر الروسية "أزبوكا – أتيكوس"، مشيرا إلى أن البابيْن من الكتاب نشرا على موقع theickabog.com/ru/read ، وسينشر قسم واحد من الحكاية كل يوم من الاثنين إلى الجمعة. كما سينشر الباب الأخير من الكتاب على الإنترنت يوم 31 يوليو.

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وستصدر الحكاية ككتاب مطبوع وكتاب إلكتروني في نوفمبر المقبل. وقالت الكاتبة إن كل الإيرادات الناجمة عن نشر الكتاب ستخصص لمساعدة كل من أصابهم فيروس كورونا.

يذكر أن أحداث الحكاية تدور في بلد وهمي لا علاقة له بهاري بوتر.

وترافق نشر أقسام الكتاب على الإنترنت رسوم الأطفال المختارة في العالم أجمع.

وقال الناطق إن دار الطباعة والنشر الروسية أعلنت مسابقة روسية لرسوم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و12 عاما. وقد انطلقت المسابقة يوم 16 يونيو الجاري. وتتمخض المسابقة عن اختيار أفضل الرسوم التي تعكس محتويات الحكاية الجديدة للكاتبة البريطانية، ليتم نشر رسوم الأطفال الفائزين في المسابقة كملحق بطبعة روسية أولى لحكاية، جوان رولينغ.

المصدر: تاس