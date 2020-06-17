استئناف عمل متحف ليف تولستوي في عزبة "ياسنايا بوليانا"

افتتحت عزبة "ياسنايا بوليانا" في مقاطعة تولا الروسية والتي تعد حاليا متحفا للكاتب الروسي العظيم، ليف تولستوي (1828 – 1910) ومحمية حكومية.

وذلك بعد أن أغلقت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في روسيا.

إقرأ المزيد

صرح بذلك يوم 16 يونيو ناطق باسم المتحف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وقال انطلقت يوم 16 يونيو المرحلة الأولى لافتتاح عزبة "ياسنايا بوليانا" التي تتيح للضيوف زيارة المحمية وقبر ليف تولستوي من دون أن يدخلوا مبنى المتحف بشرط ارتدائهم للأقنعة الطبية ويتقيدوا بمسافة اجتماعية لا تقل عن متر ونصف المتر. كما يمكنهم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الدليل الإلكتروني.

يذكر أن عزبة ليف تولستوي توقفت عن استقبال الضيوف منذ 28 مارس الماضي. ثم أعلن عن إلغاء مهرجان "تولستوي" المسرحي الذي كان يفترض أن يقام في العزبة في 1 – 5 يوليو المقبل. وقررت إدارة المتحف تأجيله إلى عام 2021.

جدير بالذكر أن الكاتب الروسي العظيم ليف تولستوي ولد في 9 سبتمبر عام 1828 في عزبة "ياسنايا بولينا" وألف هناك روايتيه المشهورتين "الحرب والسلم" و" آنا كارينينا" وغيرها من مؤلفاته. ودفن فيها عام 1910. ومنحت الحكومة السوفيتية عام 1986 عزبة "ياسنايا بوليانا" الوضع القانوني للمحمية التذكارية والطبيعية التابعة للدولة.

المصدر: تاس