وزير الصحة التركي ينصح الشباب في الحجر الصحي بقراءة مؤلفات كاتبين شهيرين

نصح وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، الشباب الأتراك بأن يبقوا في منازلهم في فترة انتشار وباء "كوفيد – 19" ويقرأوا مؤلفات ليف تولستوي.

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جاء ذلك على لسانه في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء يوم 25 مارس في أنقرة حيث قال:" أريد أن أعيد إلى الأذهان أن خطر الإصابة بفيروس كورونا يزداد في أماكن يجتمع فيه عدد كبير من الشباب. وفي حال عدم إصابتكم بالفيروس فإنكم يمكن أن تنقلوه إلى الآخرين. لذلك ابقوا في منازلكم وطالعوا مؤلفات، تولستوي ومصطفى كوتلو".

يذكر أن فيروس "كوفيد – 19" تم كشفه في تركيا لأول مرة يوم 10 مارس الجاري. وأصيب به إلى حد الآن 1827 شخصا توفي منهم 44 شخصا.

جدير بالذكر أن ليف تولستوي (1828 – 1910) هو الكاتب الروائي الروسي المشهور عالميا والمعروف بتأليف روايتي "الحرب والسلم" و" آنا كارينينا" وغيرهما من المؤلفات. وإنه دعا البشر في المرحلة الأخيرة من عمره إلى العودة إلى الطبيعة والتخلي عن كل ما تحمله الحضارة من الشر.

المصدر: تاس