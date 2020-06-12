ما حقيقة إصابة محمد عبده بفيروس كورونا؟

قال الفنان السعودي محمد عبده، إنه أجرى تحليل فيروس كورونا للاطمئنان على صحته.

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ونفى عبده أمس الخميس ما تردد من إشاعات عن إصابته بالفيروس، مؤكدا على أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض.

وأوضح أنه كان خارج السعودية، وعندما وصل إلى المملكة كان لابد أن تؤخذ منه مسحة طبية للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدا أن النتيجة جاءت سلبية (أي غير مصاب).

وفي وقت سابق، انتشر فيديو لفنان العرب وهو يرتدى كمامة ويدخل لأحد الفنادق، ما فسره البعض بأن ذهابه للفندق كان لخضوعه للحجر الصحي هناك، لكن نجله عبد الرحمن عبده نفى ذلك بشكل كامل، قائلا :"يا حبايبي والدي بخير.. أنتم بخير؟".

كما كتب الشاعر صالح الشادي، صديق الفنان السعودي محمد عبده، عبر حسابه بموقع تويتر :"الصديق الغالي فنان العرب محمد عبده بخير، ويتمتع بالصحة والعافية في منزله ومع أسرته على شاطئ البحر الأحمر، ولا حقيقة لما يُشاع حول صحته -حفظه الله- ورعاه".

الصديق الغالي فنان العرب الاستاذ محمد عبده بخير ويستمتع بالصحة والعافية في منزله ومع أسرته على شاطيء البحر الاحمر ولا حقيقة لما يشاع حول صحته حفظه الله ورعاه . pic.twitter.com/bnOWWlhGQu — صالح الشادي (@salehalshadi) June 9, 2020

المصدر: وكالات