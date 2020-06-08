وفاة أحد نجوم بوليود بأزمة قلبية
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توفي الممثل الهندي المشهور تشيرانجيفي سارجا، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 39 عاما جراء أزمة قلبية.
وقال رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية بي إس يدييورابا: "صدمنا بسماع نبأ وفاة الفنان شري تشيرانجيفي سارجا، بأزمة قلبية. الموت المبكر في عمر 39 عاما صادم للغاية".
وينحدر سارجا، الذي تألق في 20 فيلما، بما في ذلك فيلم Amma I Love You الشهير، وفيلم Whistle وVaradanayaka، من عائلة من الممثلين.
فهو ابن أخ الممثل أرجون سارجا وحفيد الممثل المخضرم شاكتي براساد، وتزوج من الممثلة ميغانا راج في 2018.
المصدر: وكالات