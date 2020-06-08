وفاة أحد نجوم بوليود بأزمة قلبية

توفي الممثل الهندي المشهور تشيرانجيفي سارجا، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 39 عاما جراء أزمة قلبية.

وقال رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية بي إس يدييورابا: "صدمنا بسماع نبأ وفاة الفنان شري تشيرانجيفي سارجا، بأزمة قلبية. الموت المبكر في عمر 39 عاما صادم للغاية".

وينحدر سارجا، الذي تألق في 20 فيلما، بما في ذلك فيلم Amma I Love You الشهير، وفيلم Whistle وVaradanayaka، من عائلة من الممثلين.

فهو ابن أخ الممثل أرجون سارجا وحفيد الممثل المخضرم شاكتي براساد، وتزوج من الممثلة ميغانا راج في 2018.

المصدر: وكالات