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حقيقة إصابة الفنان أمير كرارة بكورونا

الثقافة والفن

حقيقة إصابة الفنان أمير كرارة بكورونا
إنستغرام
أمير كرارة
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هاجم الممثل المصري أحمد صلاح حسني مروجي شائعة إصابة مواطنه أمير كرارة بفيروس كورونا.

وقال أحمد في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمير كرارة زي الفل!! ليه ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل". وأضاف: "ولمصلحه مين في ظل هذه الظروف ؟!".

يذكر أن أحمد صلاح حسني هو شقيق زوجة أمير كرارة، بطل مسلسل الاختيار الذي أثار ضجة في مصر خلال شهر رمضان الماضي.

المصدر: RT

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