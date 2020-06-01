حقيقة إصابة الفنان أمير كرارة بكورونا

هاجم الممثل المصري أحمد صلاح حسني مروجي شائعة إصابة مواطنه أمير كرارة بفيروس كورونا.

وقال أحمد في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمير كرارة زي الفل!! ليه ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل". وأضاف: "ولمصلحه مين في ظل هذه الظروف ؟!".

يذكر أن أحمد صلاح حسني هو شقيق زوجة أمير كرارة، بطل مسلسل الاختيار الذي أثار ضجة في مصر خلال شهر رمضان الماضي.

امير كراره زي الفل !! ليه ممكن واحد يفبرك اشاعه علي واحد ان جاله كورونا بدون دليل و لمصلحه مين فِي ظل هذه الظروف ؟! .... #أمير_كرارة#اشاعه#الكورونا — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) June 1, 2020

المصدر: RT