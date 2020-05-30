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أول تعليق من عادل إمام بعد وفاة حسن حسني (صورة)

الثقافة والفن

أول تعليق من عادل إمام بعد وفاة حسن حسني (صورة)
عادل إمام
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نعي الفنان المصري "الزعيم" عادل إمام مواطنه حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت عن سن 89 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية.

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وفاة الفنان المصري الكبير حسن حسني
وفاة الفنان المصري الكبير حسن حسني

ونشر الزعيم صورة تجمعه مع الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "وداعا الفنان الكبير حسن حسني".

يشار إلى أن حسن حسني توفي إثر أزمة قلبية حادة، حيث تم نقله إلي المستشفي وبقي في العناية المركزة لمدة 24 ساعة، فارق على إثرها الحياة.

وشارك الفنان الكبير في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت في قلوب الجماهير.

المصدر: RT

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