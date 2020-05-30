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آخر ظهور للنجم الراحل حسن حسيني (صورة)

الثقافة والفن

آخر ظهور للنجم الراحل حسن حسيني (صورة)
حسن حسني
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نشر الفنان المصري الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان محمود ياسين، صورة تجمعه بالفنان الراحل حسن حسني، عبر حسابه على "إنستغرام".

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ويعد ذلك آخر ظهور للفنان الكبير حسني، قبل رحيله المفاجئ إثر أزمة قلبية عن عمر 89 عاما.

وشارك حسن حسني في العديد من الأعمال التلفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث كانت آخر مشاركاته في مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق خلال رمضان 2020.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمي، والنجوم منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

آخر ظهور للنجم الراحل حسن حسيني (صورة)

المصدر: RT

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