افتتاح متحف للمؤلف الموسيقي الروسي رخمانينوف في موسكو

اتخذ قرار حكومي بافتتاح متحف للمؤلف الموسيقي الروسي العظيم، سيرغي رخمانينوف، في موسكو.

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وقال مدير متحف رخمانينوف في مقاطعة تامبوف الروسية، ألكسندر يرماكوف، إن افتتاح متحف رخمانينوف في موسكو يعتبر جزءا من برنامج التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ150 لميلاد الموسيقي الروسي والذي تولت تحقيقه وزارة الثقافة الروسية. وأضاف أن المتحف سيفتتح في بولفار ستراستنوي بموسكو حيث سكن سيرغي رخمانينوف أعوام 1905 – 1917.

ويعد المنزل رقم 5 في بولفار ستراستنوي بموسكو موقعا أخيرا أقام فيه المؤلف الموسيقي في روسيا التي غادرها عام 1917 ليقيم في الولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوعز نهاية مارس الماضي للحكومة الروسية بإعداد برنامج احتفالات عام 2023 بمناسبة حلول الذكرى الـ150 لميلاد المؤلف الموسيقي الروسي العظيم. وتولت إدارة لجنة تنظيم الاحتفالات وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا. وتضم اللجنة كذلك 26 شخصا من الموسيقيين والفنانين البارزين.

وتم تعيين، ميخائيل بريزغالوف، مديرا للمتحف. وقال بريزغالوف إن المتحف سيحتوي على الأمتعة الشخصية للمؤلف الموسيقي وكتبه وصوره الفوتوغرافية وتواقيعه ومنشوراته الموسيقية.

جدير بالذكر أن، سيرغي رخمانينوف (1873- 1943) يحتل مكانة بارزة في تأريخ الموسيقى الروسية والعالمية.

وينتمي في إبداعه إلى تلك الفترة من الفن الروسي المسماة بـ" العصر الفضي" المقترنة بالتركيز على الرمز ومصداقية التعبير وفوران الانفعالات وإظهار الروح الوطنية وهو ما يميز المدرسة الموسيقية الكلاىسيكية الروسية. وبرز رخمانينوف كعازف بيانو ماهر وقائد أوركسترا فذ.

المصدر: تاس