كونسرفاتوار موسكو يحتفل بالذكرى الـ 180 لميلاد بيوتر تشايكوفسكي

يحتفل كونسرفاتوار موسكو الذي يحمل اسم بيوتر تشايكوفسكي وفيلهارمونيا موسكو يوم 7 مايو بالذكرى الـ 180 لميلاد المؤلف الموسيقي الروسي العظيم.

أفاد المكتب الصحفي لكونسرفاتوار موسكو أن كل الاحتفالات اليوبيلية ستجري في نظام أونلاين. وقال إنه كان يخطط سابقا أن يقام في هذا اليوم في قاعة تشايكوفسكي الموسيقية الحفل الموسيقي لعازف البيانو الروسي، دينيس مالتسويف، وأوركسترا "سفيتلانوف" الحكومي بقيادة، ألكسندر سلادكوفسكي. إلا أن الحفل تأجل إلى 12 أكتوبر المقبل لاتخاذ حكومة موسكو إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

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وسيبث بدلا من ذلك الكونسرفاتوار تسجيل الفيديو لأداء الأوركسترا السيمفوني التابع لكونسرفاتوار موسكو بقيادة المايسترو، أناتولي ليفين، وعازف الكمان الروسي، نيكيتا بوريسوغليبسكي.

وقررت إدارة الكونسرفاتوار إحياء ذكرى المؤلف الموسيقي الروسي العظيم في هذا اليوم بإقامة فاعلية "الموسم المنزلي" حيث ستتاح للمشاهدين فرصة لاستماع أجزاء من الحفل الموسيقي الذي أقامه الأوركسترا الفيلهارموني القومي الروسي بقيادة، كالي كوساوا، وبمشاركة عازف البيانو الروسي، بوريس بيريزوفسكي في 15 يناير عام 2018 وكذلك الحفل الموسيقي الذي أقامه يوم 22 أبريل عام 2019 الأوركسترا السيمفوني الروسي الشبابي بقيادة، ميخائيل يوروفسكي.

أما متحف بيوتر تشايكوفسكي في مدينة كلين بضواحي موسكو فطلب من كل ضيوفه وعشاق إبداع تشايكوفسكي إرسال تهانيهم إلى بريد المتحف بكلمة دليلة "بيوتر تشايكوفسكي".

يذكرأن بيوتر تشايكوفسكي (1840-1893) يعتبر بحق من أبرز المؤلفين الموسيقيين الروس في القرن التاسع عشر.

فهو صاحب 76 مقطوعة موسيقية و10 أوبرات و3 باليهات و7 سيمفونيات وعشرات مقطوعات الكونشرتو للبيانو والفيولونسيل والوتريات. ولا تزال باليهات "بحيرة البجع" و"الحسناء النائمة" و"كسارة البندق" تصنف من كنوز الثقافة الموسيقية العالمية.

المصدر: تاس