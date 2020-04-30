 
مباشر

بوليوود تفقد نجمها الشهير ريشي كابور بعمر 67 عاما

الثقافة والفن

بوليوود تفقد نجمها الشهير ريشي كابور بعمر 67 عاما
Reuters
نجم بوليوود ريشي كابور مع زوجته نيتو سينغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrxb

توفي نجم بوليوود ريشي كابور في مومباي بعد معركة دامت عامين مع سرطان الدم، عن عمر 67 عاما.

إقرأ المزيد
وفاة نجم بوليوود عرفان خان بعد صراع طويل مع المرض
وفاة نجم بوليوود عرفان خان بعد صراع طويل مع المرض

وجاءت وفاته، التي أكدها شقيقه راندير، الخميس 30 أبريل، بعد أقل من يوم من وفاة النجم الهندي عرفان خان في سن 54، ما وجه ضربة مزدوجة لصناعة أفلام بوليوود.

وتم تشخيص ريشي بمرض السرطان في عام 2018، وتلقى العلاج في نيويورك العام الماضي قبل عودته إلى مومباي.

وقالت عائلته في بيان: "ظل مرحا وعازما على العيش على أكمل وجه خلال عامين من العلاج عبر قارتين".

كان ريشي عضوا في عائلة كابور التمثيلية الشهيرة، التي أنتجت أربعة أجيال من الممثلين بمن فيهم ابنه، رانبير، وشهد ذروة حياته المهنية في السبعينيات والثمانينيات.

وولد ريشي في 4 سبتمبر 1952، وظهر لأول مرة في السبعينيات في ملحمة Mera Naam Joker (اسمي جوكر)، وحصل على جائزة الهند الوطنية لأفضل ممثل طفل عن أدائه في الفيلم، الذي أنتجه وأخرجه ولعب دور البطولة فيه والده راج كابور.

وتزوج ريشي الممثلة الهندية نيتو سينغ، والتي شارك معها بطولة 12 فيلما، وأنجبا طفلين. ولدى رصيد ريشي أكثر من 90 فيلما.

Voir cette publication sur Instagram

Left with no words.. another big loss to cinema.. #RIP #Rishisir

Une publication partagée par Asim Riaz (@asimriaz77.official) le

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا