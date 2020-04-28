مصر.. مطرب المهرجانات حسن شاكوش يعرض مكالمة مسجلة مع الكينغ محمد منير

عرض الفنان المصري، حسن شاكوش، خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة، إيناس الدغيدي، على فضائية "القاهرة والناس"، مكالمة لمحمد منير، بعد مواجهته بسخرية الأخير منه.

جاء ذلك ضمن إحدى فقرات البرنامج التي يواجه فيها "شيخ الحارة" الضيف بآراء ووجهات نظر يمكن أن تسبب له حرجا. وحينما طالب "شيخ الحارة" شاكوش بإثبات ما ذكره مرارا حول الفنان، محمد منير، بأنه يتواصل معه، ويعرفه، عقب مواجهته بتصريح منير في أحد الحفلات، بأنه لا ينقل أفكاره لهذا "المستوى من الفن"، طلب شاكوش هاتفه المحمول، الذي سجّل عليه مكالمة لمحمد منير معه.

وقال الصوت، الذي يقول شاكوش أنه لمنير: "اجتهد اجتهد اجتهد"، وعقب شاكوش على تلك الكلمات بأنه شرف كبير له.

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وخلال اللقاء أكد شاكوش أنه يؤيد قرار نقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأضاف أنه "سيحصل على تصاريح الغناء مرة أخرى عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا". مشيرا إلى أن ما يغنيه يندرج تحت بند "الأغاني الشعبية" وليس ما يتم تداوله من اسم "المهرجانات".

وحول علاقته بمطرب المهرجانات، حمو بيكا، شدد حسن شاكوش على أنه يمتلك أغاني تسببت في شهرته قبل العمل مع بيكا، مضيفا: "حمو بيكا طلب العمل معي، وبدأنا العمل سويا، بمهرجان وداع يا دنيا وداع، وما فيش حد عمل التاني".

وحول الفيديوهات التي يبثها حمو بيكا عنه، قال شاكوش: "حمو بيكا بيقول أي كلام بشكل تلقائي، وباشوف فيديوهاته باضحك".

المصدر: وسائل إعلام مصرية