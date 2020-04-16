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تداول فيديو قديم لهيفاء وهبي وهي في سن المراهقة

الثقافة والفن

تداول فيديو قديم لهيفاء وهبي وهي في سن المراهقة
AFP
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديما، للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي منذ ما يقارب الـ 30 عاما.

 وقال رواد المواقع إن هذا الفيديو قديم، وتظهر فيه الفنانة اللبنانية وهي في سن المراهقة، تجيب عن أسئلة الإعلامي محمد جفّال حول رأيها ببرنامج " أحوال القرى".

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هيفاء وهبي بعمر عشرين عامآ ضيفة برنامج احوال القرى عام 1992 #قاعد_بالبيت #قاعد_في_السكن_من_اجل_الوطن ______________________________________________________ الممثل القانوني لحساب حركة فرسان البحرين عمر عبد العزيز العيد محامي مجاز امام التمييز والدستورية و مأذون شرعي للاستفسار و التواصل : 38383263 omarazizkarim@gmail.com @3mar_3.3ziz @3mar_3.3ziz @3mar_3.3ziz ______________________________________________________ 🇧🇭 🇧🇭 🇧🇭 #KSA‏‏‏ ‏#Jordon‏ #lebanon‏ #egypt‏‏ #Bahrain #uae #qatar #morocco #Kuwait #البحرين‏‎ #الكويت‏ #السعودية‏ #الامارات‏ ‏ #الأردن‏ #المغرب #لبنان‏‏‏ #قطر #ليبيا #طرابلس #السودان #مصر #الدول_الداعية_لمكافحة_الإرهاب #تنظيم_الحمدين #قطع_العلاقات_مع_قطر #حركة_فرسان_البحرين

Публикация от حركة فرسان البحرين (@frsan_albahrain)

المصدر: مواقع تواصل اجتماعي 

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