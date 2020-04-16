تداول فيديو قديم لهيفاء وهبي وهي في سن المراهقة
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديما، للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي منذ ما يقارب الـ 30 عاما.
وقال رواد المواقع إن هذا الفيديو قديم، وتظهر فيه الفنانة اللبنانية وهي في سن المراهقة، تجيب عن أسئلة الإعلامي محمد جفّال حول رأيها ببرنامج " أحوال القرى".
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هيفاء وهبي بعمر عشرين عامآ ضيفة برنامج احوال القرى عام 1992 #قاعد_بالبيت #قاعد_في_السكن_من_اجل_الوطن ______________________________________________________ الممثل القانوني لحساب حركة فرسان البحرين عمر عبد العزيز العيد محامي مجاز امام التمييز والدستورية و مأذون شرعي للاستفسار و التواصل : 38383263 omarazizkarim@gmail.com @3mar_3.3ziz @3mar_3.3ziz @3mar_3.3ziz ______________________________________________________ 🇧🇭 🇧🇭 🇧🇭 #KSA #Jordon #lebanon #egypt #Bahrain #uae #qatar #morocco #Kuwait #البحرين #الكويت #السعودية #الامارات #الأردن #المغرب #لبنان #قطر #ليبيا #طرابلس #السودان #مصر #الدول_الداعية_لمكافحة_الإرهاب #تنظيم_الحمدين #قطع_العلاقات_مع_قطر #حركة_فرسان_البحرين
من "أحوال القرى" إلى مجد العالمية. https://t.co/3hKCmaR8FY— Nael نايل (@Nael_Shama) April 15, 2020
هيفا بدايتها كانت في برنامج (احوال القري) زي برنامج (الارض الطيبة) اللي كان ع القناة الاولي و محدش كان بيشوفه pic.twitter.com/Dmafw1ZHvT— الباشا ™️ (@Egypto0305) April 15, 2020
نفس طريقة الكلام و الدلع— H i n d (@iHind_D) April 15, 2020
بس الكشه شي ثاني ليتها ضبطتها قبل تطلع تتكلم عن احوال القرى 😅 pic.twitter.com/5xNe8cmeS3
أول إطلاله لهيفاء وهبي قبل الشهره مع الاعلامي محمد جفال @_GODIVA__pic.twitter.com/BbykSBgJ3g— هيئة المشاهير (@almobark_) April 14, 2020
المصدر: مواقع تواصل اجتماعي