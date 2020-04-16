تداول فيديو قديم لهيفاء وهبي وهي في سن المراهقة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديما، للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي منذ ما يقارب الـ 30 عاما.

وقال رواد المواقع إن هذا الفيديو قديم، وتظهر فيه الفنانة اللبنانية وهي في سن المراهقة، تجيب عن أسئلة الإعلامي محمد جفّال حول رأيها ببرنامج " أحوال القرى".

من "أحوال القرى" إلى مجد العالمية. https://t.co/3hKCmaR8FY — Nael نايل (@Nael_Shama) April 15, 2020

هيفا بدايتها كانت في برنامج (احوال القري) زي برنامج (الارض الطيبة) اللي كان ع القناة الاولي و محدش كان بيشوفه pic.twitter.com/Dmafw1ZHvT — الباشا ™️ (@Egypto0305) April 15, 2020

نفس طريقة الكلام و الدلع

بس الكشه شي ثاني ليتها ضبطتها قبل تطلع تتكلم عن احوال القرى 😅 pic.twitter.com/5xNe8cmeS3 — H i n d (@iHind_D) April 15, 2020

أول إطلاله لهيفاء وهبي قبل الشهره مع الاعلامي محمد جفال @_GODIVA__pic.twitter.com/BbykSBgJ3g — هيئة المشاهير (@almobark_) April 14, 2020

المصدر: مواقع تواصل اجتماعي