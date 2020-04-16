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رحيل أحد عباقرة الدراما المصرية

الثقافة والفن

رحيل أحد عباقرة الدراما المصرية
رحيل أحد عباقرة الدراما في مصر
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توفي الفنان المصري، أحمد دياب، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاما إثر تعرضه لوعكة صحية حادة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية دياب في بيان لها، أعربت فيه عن "حزنها الشديد لفقدان فنان من عباقرة الدراما في مصر".

والراحل من مواليد أغسطس 1945، وهو طليق ابنة الفنان المصري رشدي أباظة، حيث تزوجها قبل دخوله عالم الفن لكنه انفصل عنها منذ فترة طويلة، ولديه ابن منها هو الحفيد الوحيد لأباظة.

رحيل أحد عباقرة الدراما المصريةالفنان المصري أحمد دياب

قدم دياب على مدار مسيرته الفنية أكثر من 140 عملا فنيا، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية، آخرها مسلسل "عفاريت عدلي علام"، ومسلسل "سلسال الدم".

كما كانت له العديد من المشاركات السينمائية، أبرزها دوره في فيلم "بوبوس" بطولته والنجم عادل إمام.

المصدر: RT

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