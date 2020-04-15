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حفل آندريا بوتشيلي داخل كاتدرائية خاوية يسجل رقما قياسيا على "يوتيوب"

الثقافة والفن

حفل آندريا بوتشيلي داخل كاتدرائية خاوية يسجل رقما قياسيا على
Reuters
مغني الأوبرا الإيطالي الشهير آندريا بوتشيلي
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صدح مغني الأوبرا الإيطالي الشهير آندريا بوتشيلي بصوته داخل كاتدرائية خاوية في مدينة ميلانو، بمناسبة عيد القيامة ليحقق رقما قياسيا من المشاهدات على موقع "يوتيوب".

وأطلق على حفل بوتشيلي اسم "ميوزيك فور هوب" واستمر 25 دقيقة ونقل على الهواء مباشرة.

وأعلن "يوتيوب" اليوم الأربعاء، أن عدد من شاهدوا الحفل وقت العرض بلغ 2.8 مليون عند الذروة وهو أكبر جمهور لحفل مباشر للموسيقى الكلاسيكية في تاريخ الموقع.

وفي غضون أول 24 ساعة بعد الحفل، حقق الفيديو أكثر من 28 مليون مشاهدة من مختلف أنحاء العالم وارتفع عدد المشاهدات ليتجاوز 35 مليون مشاهدة حتى صباح اليوم.

وقال بوتشيلي الذي قدم مجموعة مختارة من الأغنيات الدينية والمقطوعات الأوبرالية، إن هدفه من وراء هذا الحفل، هو لم شمل الناس في وقت يعيشون في العزلة، سعيا لاحتواء فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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