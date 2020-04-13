كورونا يشعل خلافا بين فنانين سعودي وكويتي

استنكر الفنان الكويتي عيسى المرزوق، رد الفنان السعودي عايض يوسف خلال ظهوره في حلقة برنامج "كاربول كاريوكي" للإعلامي هشام الهويش، بعد أن سئل عن رأيه بالمرزوق.

وأدى الفنان يوسف حركة غريبة بعد سؤاله عن رأيه بعدد من الفنانين، ومن بينهم الفنان المرزوق، فما كان من الفنان السعودي إلا أن أخذ مطهرا ووضع قليلا منه على يده ويد الإعلامي.

الفنان عايض يطهر نفسه بالمعقم بعد ذكر اسم الفنان عيسى المرزوق



by:@q1q555

pic.twitter.com/eYEfEmwmY4 — هيئة المشاهير (@almobark_) April 13, 2020



وهاجم المرزوق الفنان السعودي بتعليق عبر حسابه في "تويتر" دون أن يذكر اسمه مباشرة، قائلا: "وفي عالم الوقاحة، أصبح الأدب ملفتا للنظر"، واستنكر في مقطع فيديو التصرف، معتبرا أنه "تصرف أطفال، ويجب عليه أن يكون رجلا أكثر من ذلك".

وفى عالم الوقاحه ،،



اصبح الأدب .. ملفتاً للنظر !! — عيسى المرزوق (@ESA_almarzoug) April 12, 2020



بدوره، عاود الفنان السعودي عايض الظهور في رد على تعليق المرزوق، مظهرا ذات ردة الفعل التي أظهرها في برنامج "الهويش"، حيث ارتدى كمامة وغسل يده بمطهر، مؤكدا أنه "الأمر الوحيد المفيد".

رد عايض بعد عرض الحلقه وبعد رد فعل عيسى المرزوق @5weeld by pic.twitter.com/Tvjoe4OPrH — هيئة المشاهير (@almobark_) April 13, 2020



من جهته، رد المؤلف محمد الشطي على "تويتر"، على تصرف الفنان السعودي، قائلا: "عايض أنا محمد الشطي الذي عملت أغاني عيسى أكثرها، أرد عليك بذات مستواك، أنا الذي عملته مع عيسى المرزوق لو تحاول 400 سنه لن تقدر أن تعمله، لا أنت ولا من يساندك، يا أخي إذا أردت أن أهبط معك بالأسلوب فأنا حاضر، تبي نتكلم باحترام، أعتذر، والاعتذار من شيم الرجال ولا الثوب بس شكل".

وليست هذه المرة الأولى التي يستهزئ بها الفنان السعودي عايض يوسف بالفنان الكويتي المرزوق، حيث سبق له أن سخر من أغانيه في مقاطع فيديو له.

المصدر: "وكالات"