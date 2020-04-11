نجمة أمريكية تستذكرعمر الشريف في ميلاده: لقد أحببت العمل معك!

استذكرت النجمة الأمريكية باربرا سترايسند ميلاد النجم العربي الأمريكي الكبير عمر الشريف، الذى ولد في مثل هذا اليوم عام 1932، ولمع نجمه في العالم فمثل معها وأحبها سرا.

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وغردت باربرا سترايسند عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أول بطل لأول أفلامي، لقد أحببت العمل معك يا عمر، كان عمرك اليوم سيكون عاما 88".

My first leading man, on my first movie. I loved working with you Omar. You would have been 88 today. 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/hnbCRykn04 — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) April 10, 2020

وتشارك عمر الشريف وباربرا سترايسند عام 1968 بطولة فيلم‏‎"Funny Girl" ‎ وكان الفيلم ذا طابع رومانسي من إخراج ويليام ويلر.

كما جمعته قصة حب بتكتم شديد مع هذه النجمة الأمريكية، وقال عنها: "قصة الحب التي عشتها مع باربرا أثناء إعداد فيلم Funny Girl كانت رائعة، على رغم أن هذه الممثلة بدت قبيحة أول الأمر، لكنها كشفت شيئا فشيئا عن موهبة رائعة وشخصية جذابة لاحقا، فربطتنا قصة حب أحيطت بتكتم شديد، عاشت 4 أشهر فقط ولفظت أنفاسها الأخيرة مع تصوير المشهد النهائي".

وكان عمر الشريف والمشهور عالميا بأدواره في فيلم دكتور جيفاغو، وفتاة مرحة، ولورانس العرب، يفضل العيش في الفنادق، إذ لم يكن يهوي الانزواء في منزل خاص علي عكس غالبية النجوم الذين يفضلون تشييد القصور والفيلات ويورثونها لذريتهم من بعدهم.

وفي حوار للنجم عمر الشريف مع صحيفة الغارديان في عام 2004 كشف الشريف عن تفضيله للعيش في الفنادق، حيث قال في حواره مع الصحفي الشهير تيم دولنغ إنه يفضل العيش في الفنادق حيث كان يقيم وقتها في باريس بفندق جورج الخامس لأنه يعتقد أن الحب والفرح يعيشان هناك أيضا.

المصدر: تويتر+RT