ليدي غاغا وبول ماكارتني يقيمان حفل أونلاين تأييدا لحملة مكافحة كورونا

قالت المغنية، ليدي غاغا الأمريكية إنها تشارك في فعالية أونلاين الخيرية الثقافية التي ستقام في 18 – 19 أبريل الجاري بعنوان "العالم أجمع، في المنزل معا" بمشاركة نجوم الفن العالمي.

وتهدف الفعالية، حسب ليدي غاغا، إلى دعم الذين يكافحون فيروس كورونا في العالم بأسره.

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وقال المدير التنفيذي لشركة الإنترنت Global Сitizen التي تولت إقامة الفعالية على الإنترنت ، هيو إيفانس، إن الصحة العالمية من أولويات نشاط الشركة. وتدعو الشركة من خلال إقامة الفعالية الخيرية الحكومات والشركات الكبرى ورجال الأعمال الأثرياء إلى المساهمة في الكفاح ضد فيروس "كوفيد – 19 " وبذل الجهود الرامية إلى توزيع الأدوات الطبية الضرورية ووسائل الوقاية الفردية على الأطباء وغيرهم من العاملين في قطاع الطب والصحة.

قال، إيفانس، إن فعالية اونلاين الثقافية الخيرية يشارك فيها إلى جانب، ليدي غاغا كل من ألتون جون، بول مكارتني، ستيفي وندر، ديفيد بيكهام، كريس مارتن، بيلي أيليش وغيرهم من النجوم.

وقالت ليدي غاغا إنها وزملاءها أجروا منذ أسبوع محادثات مع ممثلين عن 68 شركة مختلفة عاملة في صناعة الترفيه وغيرها من الصناعات والمجالات. وأسفرت المحادثات عن تبرع ما يزيد عن 35 مليون دولار لشراء الأقنعة الطبية ووسائل الوقاية الفردية والأجهزة اللازمة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا وإجراء البحوث العلمية في البلدان النامية.

المصدر: تاس