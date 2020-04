النجمة الأمريكية ليندسي لوهان تطلق أول أغنية جديدة بعد شائعات اعتناقها الإسلام

أطلقت النجمة الأمريكية المثيرة للجدل، ليندسي لوهان، أغنية جديدة بعنوان "Back To Me"بعد غياب طويل عن الساحة الفنية وأنباء عن اعتناقها الإسلام، ونشر صورها مع خليل من أثرياء العرب.

وشاركت لوهان متابعيها عبر موقع "إنستغرام" بفيديو ترويجي قصير لأغنيتها ذات الإيقاع الراقص، وكتبت: "الأغنية تدور حول إعادة اكتشاف الذات وقبولها، والخروج من الضوضاء، والمضي قدما، ورمي الماضي خلفك، بينما تعيش اللحظة الراهنة".

وفي العام الماضي، كانت لوهان على أهبة إصدار أغنية "Xanax" الفردية حول "التنبيه والقلق" ، بل ونشرت مقطعا دعائيا لها، لكنها لم تر النور ولم تصل إلى الإصدار.

أصدرت المغنبة أول ألبومين في عام 2004 "Speak" و 2005 "Little More Personal (Raw)". واشتهرت من الألبوم الأول أغنية "الشائعات" (Rumours) و"انتهت" (Over).

وتدور أحاديث حول وجود علاقة بين النجمة الأمريكية ورجل أعمال عربي​، حيث قضى الثنائي إجازة في جزيرة موريشيوس. ووفق التسريبات، فإن الثنائي بدآ المواعدة قبل عدة أشهر، حيث التقيا للمرة الأولى في مهرجان دبي للموسيقى في شهر فبراير، ويبدو أن علاقتهما تطورت لتصبح جدية نوعا ما، كما أن ليندسي تشعر بالسعادة ومتحمسة لمستقبلهما مع الثري العربي.

وقد نشرت النجمة صورة تجمعها بحبيبها المفترض وشقيقتها، آلي لوهان، وأعضاء فرقة باستيل، وعلَقت على الصورة: "ليلة جميلة مع آلي وحبيبي بدر، إنها ليلة سحرية جميلة".

AP Invision / Vianney Le Caer

وفي عام 2017 كتبت النجمة الأمريكية في بداية صفحتها الجديدة على انستغرام عبارة "عليكم السلام" مما أدى إلى اشتعال الشائعات والتكهنات حول اعتناق النجمة البالغة من العمر 30 عاما الإسلام .

وعلى إثر حذفها جميع الصور من حساباتها عبر انستغرام وتويتر بدأت النجمة الأمريكية بحذف صورها من حسابها على فيسبوك.

وفيما لم تنفِ لوهان تلك الإشاعات أو تؤكدها، بدأ عدد من متابعيها وجمهورها من المسلمين في جميع أنحاء العالم بإرسال تهانيهم إلى نجمة ديزني السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر:"نوفوستي"+RT