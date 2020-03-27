يوم المسرح العالمي في روسيا بلا جمهور

قال رئيس اتحاد الفنانين المسرحيين الروسي، ألكسندر كالياغين، إن يوم المسرح العالمي الذي يصادف يوم 27 مارس يحتفل به في موسكو العام الجاري بعيدا عن الحضور

وذلك بسبب تعليق عمل كل المؤسسات الثقافية (المسارح والمتاحف والسيرك وغيرها). وأضاف أن المسارح الروسية أعدت ما يزيد عن 40 مسرحية أونلاين وغيرها من الفعاليات التي ستعرض على بوابة "الثقافة . إر إف" والمواقع الرسمية لمسارح موسكو.

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وتضم الفعاليات المسرحية، حسب كالياغين، فعالية ما يسمى بـ"الماراثون المسرحي" الذي يشارك فيه فنانو مسارح "سوفريمينيك"، لينكوم"، فاختانغوف" "مسرح "مالي" وغيرها. وستعرض مسرحياتها بدءا من الساعة 11.00 إلى منتصف الليل. وإضافة إلى ذلك تم تسجيل ما يزيد عن 2.5 ألف مسرحية وحفل موسيقي تابع لأعوام ماضية يمكن أن يشاهدها مستخدمو الإنترنت على بوابة "الثقافة.إر. إف".

وأعرب ، ألكسندر كالياغين، في دعوة موجهة إلى الفنانين الروس كلهم عن أمله بأن يعودوا إلى مسارحهم بصحة جيدة بعد انتهاء مفعول الإجراءات الوقائية ويستمروا في نشاطهم الإبداعي المثمر.

يذكر أن وزارة الثقافة الروسية فرضت بدءا من 16 مارس الجاري حظرا مؤقتا على إقامة المسرحيات والحفلات الموسيقية وعروض السيرك وغيرها من الفعاليات الجماهيرية الثقافية لانتشار وباء فيروس كورونا.

المصدر: تاس