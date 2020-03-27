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فيروس كورونا يلحق خسائر مالية بمتحف "تريتياكوف" الروسي

الثقافة والفن

فيروس كورونا يلحق خسائر مالية بمتحف
Sputnik Sergey Piatakov
صورة أرشيفية
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أعلنت مديرة متحف "تريتياكوف" الروسي للفنون التشكيلية، زيلفيرا تريغولوفا، أن الخسائر المالية للمتحف بلغت بعد إغلاقه لتجنب انتشار فيروس كورونا 19 مليون روبل أسبوعيا.

جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به الخميس 26 مارس لوكالة "تاس" الروسية.

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وقالت" إننا نخسر كل أسيوع نحو 18.9 مليون روبل (ما يعادل نحو 240 ألف دولار) وسنخسر في الفترة ما بين 18 مارس الجاري و10 أبريل المقبل نحو 64.5 مليون روبل".

وأضافت قائلة:" من المستبعد أن يؤثر ذلك على إحصاءات الربع الأول للعام الجاري، إذ أن شهري يناير وفبراير كانا ناجحين ماليا. لكن المتحف سيواجه بلا شك مشاكل مالية في الربع الثاني للعام الجاري".

وأشارت إلى أنه لم يتم إعفاء أحد من موظفي المتحف من منصبه. لكن غالبيتهم أخذوا إجازات مدفوعة. وانتقل جزء آخر منهم إلى نظام العمل عن بعد.

وبقي في المتحف الموظفون الذين يتحملون المسؤولية عن سلامة اللوحات الفنية ورجال الشرطة والأمن.

يذكر أن متحف "تريتياكوف" يعد من أكبر متاحف الفنون التشكيلية في روسيا حيث تحفظ التحف الفنية القديمة والحديثة التي تعود إلى العصور المختلفة من تأريخ روسيا بدءا من القرن العاشر الميلادي.

وتم إغلاقه بعد أن أصدر عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، مرسوما قضى بمنع المواطنين من إقامة فعاليات اجتماعية وثقافية يزيد عدد المشاركين فيها عن 50 شخصا.

المصدر: تاس

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