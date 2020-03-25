نجوم المسرح الغنائي الروسي يقيمون حفلا موسيقيا غير مسبوق بلا جمهور

قدم مسرح "كروكوس سيتي هول" باعتباره أكبر قاعات الاحتفالات في موسكو، خشبته لنجوم موسيقى البوب كي يقيموا حفلا موسيقيا لا يمكن مشاهدته إلا عن طريق الإنترنت.

وسيشارك في الحفل الفنانون، غريغوري ليبس، بولينا غاغارينا، نيقولاي باسكوف،فاليريا، مشروع "سوبرانو توريتسكي" وغيرهم من النجوم.

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وقال ناطق باسم شركة "روسكوي راديو" التي تولت تنظيم الحفل الذي لن يحضره أحد إن الحفل سيقام الساعة 15.00 يوم 28 مارس الجاري وأضاف أن الحفل لم يسبقه مثيل في تاريخ روسيا الموسيقي، إذ أن العدد القياسي من مستخدمي الإنترنت يمكن أن يشاهدوا العرض بمشاركة مشاهير موسيقى البوب الروسية.

وأوضح أن حفل نجوم الموسيقى سيعرض على المواقع الإلكترونية الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "روسكوي راديو" (الإذاعة الروسية) وقناة Ru.TV التلفزيونية وغيرها من مواقع أونلاين الإلكترونية.

يذكر أن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين كان قد وقع يوم 16 مارس مرسوما يفرض قيودا على إقامة فعاليات اجتماعية وثقافية يزيد عدد المشاركين فيهاعن 50 شخصا وذلك لزيادة عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في موسكو.

المصدر: تاس