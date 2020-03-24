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افتتاح معرض أونلاين في متحف بوشكين بموسكو

الثقافة والفن

افتتاح معرض أونلاين في متحف بوشكين بموسكو
Sputnik Sergey Piatakov
مارينا لوشاك
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شهد متحف بوشكين للفنون الجميلة في موسكو يوم 23 مارس افتتاح معرض أونلاين بعنوان "من دورور إلى ماتيس، الرسوم النادرة لمتحف بوشكين".

وأعلنت عن افتتاح المعرض مديرة المتحف، مارينا لوشاك، التي دعت هواة الفن الروس كلهم إلى ارتياد المعرض عن طريق الإنترنت حيث ستعرض الرسوم النادرة وغير المعروفة للفنانين التشكيليين، ألبريخت دورور، بابلو بيكاسو، أنري ماتيس، وغيرهم من مشاهير الفن التشكيلي العالمي. وذلك على الرغم من اندلاع الأزمة الاقتصادية وانتشار الفيروسات الخطيرة في العالم وروسيا. 

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وجاء ذلك على لسانها في إطار أحد البرامج الثقافية في قناة "الثقافة" التلفزيونية الروسية التي تولت رعاية المشروع.

وارتاد المعرض منذ مساء يوم 23 مارس إلى حد الآن  حوالي مليون شخص من مستخدمي الإنترنت في روسيا وخارجها.

يذكر أن متحف بوشكين للفنون الجميلة يعتزم أن يدشن قريبا مشاريع إنترنت أخرى.

ومن بينها مشروع "الرحلات مع بوشكين" الذي تم إعداده خصيصا لضيوف متحف بوشكين.

المصدر: تاس

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