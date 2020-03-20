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شركة روسية تصور مسلسلا عن فترة الرئيس الروسي الأسبق يلتسين

الثقافة والفن

شركة روسية تصور مسلسلا عن فترة الرئيس الروسي الأسبق يلتسين
Sputnik
بوريس يلتسين
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سيعرض التلفزيون الروسي عام 2021 مسلسلا تلفزيونيا بعنوان""السكتة القلبية" عن فوز الرئيس بوريس يلتسين في الانتخابات الرئاسية عام 1996.

صرح بذلك للصحفيين ناطق باسم شركة أونلاين "كينوبويسك" الروسية التي تولت إنتاج المسلسل التلفزيوني.

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سيروي المسلسل قصة التطورات السياسية في روسيا بمنتصف تسعينيات القرن الماضي والانتخابات الرئاسية عام 1996 والرئيس بوريس يلتسين وأنصاره.

واستوحي المسلسل من رواية "السكتة القلبية" بقلم ميخائيل زيغار الذي ألف كتابه كأنه رواية تأريخية مثيرة للمغامرات السياسية.

وسيضم المسلسل التلفزيوني 8 حلقات تسلط الضوء على عصر الرئيس بوريس يلتسين والصراع السياسي في روسيا قبل اتخابات عام 1996 وبعدها.

يذكر أن ميخائل زيغار هوالمخرج السينمائي وكاتب السيناريو والصحفي الروسي المعروف كمؤلف لكتاب  "فريق الكرملين: ملخص تاريخ روسيا المعاصرة" و "الإمبراطورية محكومة بالموت". وإنه أخرج كذلك الفيلم الوثائقي "دفن ستالين" وغيره من الأفلام.

المصدر: تاس

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