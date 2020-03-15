السعودية هند القحطاني ترقص وتتحدث عن الرعب من كورونا في أمريكا

تحدثت الناشطة السعودية هند القحطاني فى فيديو عن الأوضاع في أمريكا، وما أحدثه فيروس كورونا من رعب في بلاد العم سام، وقالت إن في أمريكا جنونا، ويمكن فجأة أن يغلقوا المطاعم وغيرها.

وأبلغت القحطاني متابعيها أن"الوضع هنا غير مبشر بالخير وفيه إجازة لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا"، كما مازحت متابعيها بجملة "زغردي يا انشراح".

وتخوفت هند من انتشار الفيروس قائلة "الله يستر من غلق المطاعم والبنوك في سان دييغو بولاية كاليفورنيا"، مشيرة إلى أنه ما يعجبها حالات الهلع والقلق الزائد قائلة "الله يقلعهم أرعبونا".

وكانت الناشطة السعودية هند القحطاني قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" ظهرت فيه وهي تؤدي رقصة جريئة، ما دفع نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي للتعليق والربط بين رقصها وانتشار فيروس كورونا.

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وأثار الفيديو الذي نشر يوم الجمعة، تفاعل نشطاء مواقع التواصل، حيث أكدوا أنها ترقص في ظل حالة الطوارئ، التي يعيشها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

وعلق أحد النشطاء قائلا: الناس خايفة من كورونا وهند ترقص.

وأدت هند رقصتها لمدة دقيقة برفقة أغنية "ربي رزقني بحبك غلاي" التي يغنيها المطرب محمود الغياث، وعلى إثر ذلك غرد عدد من النشطاء بهاشتاغ #هند_القحطاني دون أن يرتفع هذا الفيديو إلى الترند في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت مغردة تدعى روان، إن "هند القحطاني صحيح انها ترقص بس ما طلعت ترند لأن فيروس كورونا طاغي"، وقال أيضا حساب "أمجاد": الله يسعدك يا هند القحطاني على هذا الضحك وهند ترقص عليها بكل غباء.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي