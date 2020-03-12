إلغاء مسرحية مخرج روسي معارض في برلين

ألغت سلطة برلين المهرجان الدولي لفن المسرح الدرامي الجديد FIND الذي يفترض أن يقام في العاصمة الألمانية خلال مارس الجاري لتفشي فيروس كورونا في ألمانيا.

وضمن فعالياته مسرحية Outside للمخرج الروسي الطليعي المعارض، كيريل سيريبرينيكوف.

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صرح بذلك ناطق باسم مؤسسة M.ART للفنون التي تولت تنظيم عروض، سيريبرينيكوف في ألمانيا.

وكان سيناتور برلين للشؤون الثقافية، كلاوس ليديرير، قد أعلن في 10 مارس الجاري أن سلطات العاصمة الألمانية قررت إلغاء الفعاليات الثقافية واسعة النطاق في المسارح والقاعات الموسيقية الحكومية والخاصة لتفشي فيروس كورونا.

وقال الناطق إن سعر التذكرة سيعاد إلى المشاهدين.

يذكر أن مسرحية Outside التي ألغيت بقرار سلطة برلين تروي قصة المصور الإباحي الصيني، رين هانغ، الذي انتحر عام 2017 في عيد ميلاده الـ30. وقد عرضت المسرحية لأول مرة عام 2019 في مهرجان " أفينيون" المسرحي بفرنسا.

جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ في ألمانيا 1139 شخصا. وكانت مستشارة ألمانيا، أنغيلا ميركل، قد أعلنت في وقت سابق أن 70% من الألمان قد يصابون بالفيروس رغم أن 80% من المرضى أصيبوا بشكل خفيف.

المصدر: تاس