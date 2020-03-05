كورونا يؤجل آخر أفلام العميل 007

تم تأجيل العرض الأول للجزء الـ25 من فيلم جيمس بوند من أبريل إلى نوفمبر المقبل وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في الصفحة الرسمية للفيلم على "تويتر".

وأعلنت ورشة Universal السينمائية ومنتجا الفيلم، مايكل ويلسون وبربرا بروكولي، أنهما اتخذا قرارا بتأجيل موعد عرض فيلم "لا وقت للموت" عن جيمس بوند بعد الدراسة التفصيلية لسوق الأفلام العالمية.

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وكان يخطط لعرض الفيلم الاثنين 2 أبريل في لندن لتقام قبل ذلك فعاليات الدعاية والتسويق بمشاركة عدد كبير من الناس. واتخذ قرار بتأجيل عرضه الأول إلى 12 نوفمبر، مع العلم أنه سيعرض في 25 نوفمبر المقبل في الولايات المتحدة.

وكان معجبو الفيلم قد دعوا منتجيه في وقت سابق إلى تأجيل عرضه الأول، حيث يتوقع أن يبلغ انتشار فيروس كورونا في أوروبا ذروته في أبريل المقبل.

يذكر أن الجزء الـ25 اليوبيلي من الفيلم عن جيمس بون "لا وقت للموت" بات يواجه مشاكل منذ بدء تصويره حين غادره المخرج، داني بويلي، وشريكه الإبداعي القديم، جون هوج، اللذان لم يقر منتجو الفيلم السيناريو الذي كتباه. وحل محلهما المخرج الأمريكي البالغ من العمر 42 عاما، كاري جوجي، المعروف بإخراجه للمسلسل البوليسي True detective ، ما أدى إلى تأجيل موعد عرض الفيلم.

المصدر: تاس