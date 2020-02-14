لا وقت للموت.. أغنية فيلم "جيمس بوند" الجديد

نشرت قناة "جيمس بوند 007" مقطعا ترويجيا لفيلم "العميل 007" الجديد، بالتزامن مع إطلاق أغنية الفيلم للمغنية بيلي إيليش، وتتضمن قصة درامية تلمح إلى "خيانة العميل السري".

تشير كلمات الأغنية "لا وقت للموت" No time to die إلى الأكاذيب والخداع، حيث تغني إيليش: "لم تكن إلى جانبي يوما". صدرت الأغنية ليلة أمس، 13 فبراير، ومعها نشر المقطع الترويجي للفيلم، الذي يقوم ببطولته دانييل كريغ.

إيليش، التي بلغت لتوها الثامنة عشرة، 18 ديسمبر الماضي، أصغر مغنية تغني لسلسة أفلام "جيمس بوند"، وقد أعقب ظهور تلك الأغنية غناؤها في حفل توزيع جوائز الأوسكار مؤخرا. تبدأ الأغنية بآلة بيانو وحيدة تخطو بحنين وحزن، بينما تغني إيليش بصوت مرهق:

"كان علي أن أعرف أنني سوف أغادر وحدي"، وبدخول الغيتار والكوبليه الأساسي للأغنية: "لقد سقطت من أجل كذبة.. هل أنت موت أم جنة؟"، ثم تقول: "الآن لن تراني أبكي أبدا"، "ليس هناك وقت للموت".

كتبت إيليش وأنتجت الأغنية مع شقيقها الأكبر أوكونيل أواخر العام الماضي، وتحدثت أثناء توزيع جوائز غرامي نهاية العام الماضي، أن عملها في سلسلة أفلام "جيمس بوند" كان من بين أهدافها، وأعلنت: "لقد كنا بوعي ولا وعي نحاول كتابة لحن لجيمس بوند، طوال حياتنا".

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في أبريل المقبل، ويشارك البطولة فيه لاشانا لينش ورامي مالك.

المصدر: وكالات