كورونا يؤجل معرض أبوظبي للكتاب

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن تأجيل الدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي كان من المقرر إقامته من 15 ولغاية 21 أبريل 2020.

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وأضافت دائرة الثقافة، أن المعرض تم تأجيله حتى 29 مايو 2021، وذلك ضمن إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

و يعقد المعرض سنويا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستضيف في كل سنة ضيف شرف، ومن المقرر أن تكون روسيا ضيف الشرف للدورة الحالية.

ويمكن للعارضين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الاستفادة من العديد من المبادرات المهمة، منها تقنيات متطورة ضمن قسم النشر الرقمي، بالإضافة إلى حلقات دراسية وندوات حوارية تستهدف وسائل الإعلام الرقمي.

ويضم المعرض، ورشات عمل للرسامين ومصممي الكتب، ويقدم فرصة للبيع المباشر للكتب، وعقد اللقاءات مع الناشرين الدوليين لمدة سبعة أيام.

المصدر: الموقع الرسمي لمعرض أبوظبي للكتاب