جامعة بطرسبورغ تدخل تصنيف أفضل الجامعات التكنولوجية الـ20 في العالم

نشرت وكالة Quacquarelli Symonds (QS) البريطانية تصنيفا للجامعات يضم 48 فئة.

وكانت جامعة بطرسبورغ للتعدين الجامعة الروسية الوحيدة التي دخلت تصنيف أفضل الجامعات الـ20 بفئة "الهندسة واستخراج الثروات الطبيعية والتعدين" حيث احتلت المرتبة الـ18.

وتنافست جامعة بطرسبورغ للتعدين ضمن تلك الفئة مع 500 جامعة عالمية.

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وتم تأسيسها عام 1773 بأمر من الإمبراطورة يكاترينا الثانية. وتعد اليوم من أكبر الجامعات التكنولوجية الروسية في مجال التعدين. وسبق لها أن دخلت في التصنيف البريطاني المذكور بفئة استخراج الثروات الطبيعية والتعدين 3 مرات.

ومن أهم الشروط التي طرحت أمام الجامعات للدخول في التصنيف كان رأي أرباب العمل حيث جنت الجامعة الروسية 94 نقطة من أصل 100 نقطة.

وقالت مدير عام فرع وكالة التصنيف QS في روسيا، زويا زايتسيفا، "يسعدني جدا أن أسجل المكانة المرموقة للجامعة الروسية في التصنيف الدولي". وأضافت أن الجامعة ستحتفل قريبا بذكرى مرور 250 عاما على تأسيسها حيث كانت ولا تزال مركزا هاما لتأهيل الكوادر في صناعة التعدين الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا