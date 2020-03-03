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مربو الأيائل الشمالية يقيمون مهرجانهم في روسيا

الثقافة والفن

مربو الأيائل الشمالية يقيمون مهرجانهم في روسيا
Twitter.com
صورة أرشيفية
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اختتم يوم 2 مارس في جمهورية تيفا الروسية بجنوب شرق سيبيريا المهرجان التقليدي السنوي لمربي الأيائل الشمالية.

وجرت العادة أن يقام المهرجان كل عام في بلدة تورا – هيم الواقعة في وسط الغابة (تايغا) الثلجية.

وشاركت في المهرجان جميع القبائل التي تمثل شعب تيفا الرحل، فضلا عن ممثلي شعوب المنطقة الأخرى.

مربو الأيائل الشمالية يقيمون مهرجانهم في روسيا
yakutiakmns.org
سباقات الأيائل

ويقضي برنامج المهرجان بإقامة معرض المنتجات اليدوية والحرف الشعبية والحفلات الموسيقية للفنانين الشعبيين الفولكلوريين ومهرجان المطبخ القومي الذي قدم للضيوف وجبات لحوم الأيل والدب والطيورالبرية.

وتعتبر سباقات الأيائل من الفعاليات التي تتمتع بشعبية فائقة لدى الشعب وضيوف المهرجان.

مربو الأيائل الشمالية يقيمون مهرجانهم في روسيا
Tuva.Asia
صورة ارشيفية

وصادف المهرجان العام الجاري عيد أسبوع المرافع الذي يحتفل به الشعب الروسي والشعوب السلافية الأخرى. لذلك حضر إلى المهرجان ممثلو الشعب الروسي وغيرهم من شعوب منطقة جنوب شرق سيبيريا وجبال ساياني.

يذكر أن جمهورية تيفا الروسية هي مسقط رأس وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

المصدر: موقع حكومة تيفا

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