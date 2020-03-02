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"أنا في البلد دي عنترة".. محمد رمضان يطلق أغنية جديدة ويحقق مشاهدات هائلة في ساعات

الثقافة والفن

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محمد رمضان
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أطلق الفنان المصري محمد رمضان أغنية جديدة تحت مسمى "أنت جدع"، حيث تصدرت أغنيته الجديدة ترند أربع دول على يوتيوب، بعد ساعات قليلة من طرحها.

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وقال رمضان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :دلوقتي أغنية أنت جدع رقم واحد على تريند أربع دول ".

واحتلت الأغنية ترند يوتيوب بدول :"مصر والكويت، والأردن واليمن"، وحققت ما يزيد عن 850 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها، مقتربة من المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

المصدر: RT

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