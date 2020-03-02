"أنا في البلد دي عنترة".. محمد رمضان يطلق أغنية جديدة ويحقق مشاهدات هائلة في ساعات

أطلق الفنان المصري محمد رمضان أغنية جديدة تحت مسمى "أنت جدع"، حيث تصدرت أغنيته الجديدة ترند أربع دول على يوتيوب، بعد ساعات قليلة من طرحها.

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وقال رمضان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :دلوقتي أغنية أنت جدع رقم واحد على تريند أربع دول ".

واحتلت الأغنية ترند يوتيوب بدول :"مصر والكويت، والأردن واليمن"، وحققت ما يزيد عن 850 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها، مقتربة من المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

المصدر: RT