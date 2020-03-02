رحيل المخرج السينمائي السوري ريمون بطرس

نعت نقابة الفنانين السوريين اليوم الاثنين المخرج السينمائي، ريمون بطرس، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 70 سنة.

ولد بطرس في مدينة حماة السورية عام 1950، ودرس السينما في الاتحاد السوفيتي بـ "معهد كييف للسينما" بعد حصوله على منحة من الحزب الشيوعي السوري عام 1976.

وخلال دراسته أخرج فيلما تسجيليا بعنوان "صهيونية عادية"، وفيلم "عندما تهب رياح الجنوب"، ونال الجائزة الكبرى في مهرجان "مولديست" للمعاهد السينمائية في الاتحاد السوفياتي عام 1974.

وبعد عمله على عدد من الأفلام القصيرة أخرج بطرس فيلمه الروائي الطويل الأول "الطحالب" عام 1991، ونال الجائزة الفضية لمهرجان دمشق السينمائي السابع.

وشهدت مسيرته العملية أيضا إخراج مجموعة من الأعمال والأفلام السينمائية مثل فيلم "الترحال" الشهير، ومسلسل "حسيبة".

ولم تقتصر نجاحاته على الإخراج السينمائي فقط، بل عمل في ترجمة اللغة الروسية، وكتابة المسلسلات التلفزيونية والبرامج الإذاعية، وكان رئيسا لتحرير صحيفة "النور" التي أصدرها الحزب الشيوعي السوري عام 2001.

المصدر: RT