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قصر الكرملين الكبير - تحفة موسكو المعمارية

الثقافة والفن

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في مطلع القرن الـ 18 نقل الإمبراطور بطرس الأكبر العاصمة الروسية من موسكو إلى سانكت بطرسبورغ، لكن العاصمة القديمة بقيت مكانا تقام فيه مراسم تتويج القياصرة الروس وفق التقليد العريق.

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قصر الكرملين الكبير
قصر الكرملين الكبير

ولإقامة العائلة القيصرية أيام الاحتفالات في موسكو، بني قصر رائع سمي قصر الكرملين الكبير. هذا القصر شهد أزمنة وعهودا مختلفة، وتعرضت بعض قاعاته للتدمير، وعانت أخرى الإهمال أو تغييرات في الديكور. بيد أن الشكل الأولي للقصر استعيد خلال السنوات العشرين الأخيرة، ما أكد سمعة المرممين الروس كمهنيين من أرفع مستوى.

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