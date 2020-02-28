المهرجانات الشعبية تقليد جديد يمارسه سكان موسكو

طرحت بلدية موسكو برنامجا اجتماعيا جديدا هو برنامج المهرجانات الشعبية التي تقام في كل حي من المدينة مباشرة قرب مساكن المواطنين.

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والغاية من البرنامج هو إنشاء نقط اجتذاب طاقات المواطنين وتشكيل رموز جديدة لأحياء المدينة. وقال ناطق باسم بلدية موسكو إن أحياء موسكو شهدت في العامين الماضيين إقامة 18 مهرجانا شعبيا تحولت إلى مواقع ترفيه وراحة المواطنين وأقيمت في إطارها الحفلات الموسيقية المختلفة وفتحت أبواب الأسواق والمتاجر الجديدة. وأما مواضيع المهرجانات الشعبية فتم اختيارها على موقع "المواطن النشيط" التابع لحكومة موسكو حيث يمكن لكل مواطن أن يقترح مواضيعه ويدخل تعديلات في برنامج المهرجان.

Sputnik Kirill Kalinnikov

أما العام الجاري فسيشهد إقامة 29 مهرجانا شعبيا ستقام 12 منها في الفترة ما بين مارس وسبتمبر المقبل.

كما يخطط لإقامة العديد من الفعاليات المختلفة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ75 لانتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية والاحتفال بعيد يوم المدينة مطلع سبتمبر المقبل.

Sputnik Vitaly Belousov

يذكر أن الاحتفالات الشعبية تقليد جديد يتمتع بشعبية واسعة لدى أهالي موسكو وضيوفها حيث تتاح لهم فرصة للمشاركة في الألعاب الشعبية المثيرة وتجربة خصوصيات مختلف المطابخ والقيام برحلات سياحية مجانية.

المصدر: RT