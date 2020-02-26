بحيرة بايكال تحتضن مهرجانا دوليا للتماثيل الجليدية

أقيم في جزيرة "أولخون" الواقعة في بحيرة بايكال بشرق سيبيريا في الفترة ما بين 22 و25 فبراير الجاري مهرجان Olkhon Ice Fest الدولي للتماثيل الجليدية.

وشاركت في المهرجان 9 فرق من النحاتين، بمن فيهم 5 فرق روسية، مثلت روسيا ومنغوليا وكازاخستان.

وشهد المهرجان نحت تماثيل جليدية بمختلف أنواعها، كالنسور والثعابين والتنانين والخيول وحورية البحر وقلب ضخم وتمثال بوذا الجالس داخل كرة جليدية وحتى تمثال الجد الذي يمثل بحيرة بايكال مع حفيده نهر أنغارا.

المكتب الصحفي لمحافظة إركوتسك الروسية

احتل التمثال الجليدي "الملكة الفتية" الذي نحته الفنان المنغولي، داشبالد جير سيريبات، المرتبة الأولى ويجسد ملكة تحيط بها حيوانات برية ألفتها مثل النمر والأسد والفهد وغيرها.

المكتب الصحفي لمحافظة إركوتسك

وشغل النحات الروسي، أليكسي توغارينوف، المرتبة الثانية بتمثاله "الطريق المضيئة". فيما شغل المرتبة الثالثة تمثال "جريان الوقت" الذي صاغه النحات الروسي فيتالي تشانتوريا".

المكتب الصحفي لمحافظة إركوتسك

وتولت شركتان سياحيتان روسية وفرنسية تمويل إقامة المهرجان. وقال رجل الأعمال الروسي ومنظم المهرجان، سيرغي مايور، إنه اتُخذ قرار بجعل المهرجان يقام كل عام في هذه الجزيرة الجميلة.

يذكر أن بحيرة بايكال التي يبلغ عمقها نحو 1200 متر تعتبر من أعمق البحيرات في العالم وفيها 20% من موارد الماء العذب العالمية.

المصدر: IRK.ru