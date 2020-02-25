تعليق عروض لموسيقي روسي في إيطاليا بسبب "كورونا"

تأجلت عروض عازف البيانو الروسي المعروف ،دينيس ماتسويف، في إيطاليا إلى أجل غير محدد لانتشار وباء فيروس "كورونا" في شمال إيطاليا، بمعدلات مقلقة.

وقال ،ماتسويف، في صفحته على فيسبوك إنه كان يخطط لتقديم حفلين موسيقيين يومي 24 و27 فبراير في كل من روما وبولونيا. لكن العرضين تم تأجيلهما من شهر فبراير إلى شهر آخر. وتعهد عازف البيانو باطلاع معجبيه على موعد جديد لعروضه الموسيقية. وأضاف أن الحفلين الموسيقيين تأجلا ولم يلغيا نهائيا.

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وأعلن، ماتسويف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية أنه يعوّل على أن تقام العروض عام 2020. كما قال إنه اضطر إلى إلغاء عروضه الموسيقية التي كان يخطط لإقامتها في أبريل المقبل بالصين.

وهذا وأعلنت شركة Paramount أنها أوقفت تصوير الجزء السابع من فيلم "المهمة غير ممكنة" والذي كان من المزمع إجراؤه في البندقية وذلك لتفشي فيروس "كورونا" في شمال إيطاليا.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إيطاليا بلغ 220 شخصا، بمن فيهم 6 أشخاص متوفين، وغالبيتهم في محافظة لومباردي بشمال إيطاليا.

المصدر: تاس