فنانة بريطانية شهيرة تعلن عن إصابتها بمرض السرطان

أعلنت الممثلة جولي والترز، التي اشتهرت بدورها في "تعليم ريتا" Educating Rita، إحدى أشهر الممثلات البريطانيات، أنها مريضة بسرطان القولون.

كذلك قالت الممثلة إنها خضعت لجراحة استئصال 30 سم من القولون، وبدأت علاجا كيميائيا، عقب تشخيص حالتها بسرطان القولون من المرحلة الثالثة.

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علقت جولي والترز على ذلك الخبر بأنها "في حالة جيدة للغاية"، ووصفت لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، مدى صدمتها حينما علمت بالخبر، وتابعت: "لقد خضعت للفحص للتو، وأنا على ما يرام".

وقالت BBC إن مرضها تسبب باستبعادها عن بعض مشاهد فيلم "الحديقة السرية" Secret Garden، الذي يشاركها في بطولته كولين فيرث، وسوف يعرض قريبا.

وقد اشتهرت والترز بدورها في فيلم "تعليم ريتا" (1983)، حينما جسّدت شخصية طالبة ناضجة تدرس لدى أستاذ مدمن للكحول، الذي جسد شخصيته، مايكل كين.

المصدر: رويترز