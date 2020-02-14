الفنان محمد رمضان يقاطع نفسه في مصر ويتحدث عن تمزيق ملابسه في الشارع
دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة لمقاطعة أعمال الفنان المصري محمد رمضان، تحت هاشتاغ "قاطعوا محمد رمضان".
مقطعاه من وقت عبده مؤته ولحد الان— Ti RaSh RaSh (@r_samra102) February 13, 2020
اسوء من انجبت مصر
سبب البلطجه والضياع
محدث النعمه وقاطع ارزاق الناس
داهيه تاخده واللي زيه
#قاطعوا_محمد_رمضان السرسجي ✋🏻 pic.twitter.com/1TISsrV5WH
وبات الهاشتاغ الأكثر تداولا على موقع "تويتر" في مصر، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الفنان والطيار السابق أشرف أبو اليسر، الذي خسر وظيفته بسبب ظهور محمد رمضان في فيديو أثناء وجوده بكابينة الطائرة رفقة قائدها.
محمد رمضان مثال لمحدثي النعمه— Ahmed tito 🙂 (@tito25jan2011) February 13, 2020
بيسخر ويهزر وهو سبب في قطع عيش بني ادم
الطيار غلطان فعلا
لكن الغلط الاكبر عند المغرور اللي فاكر نفسه اله ويمتلك العالم
اللي فاكر ان الفلوس بتصنع بني ادم
بكره تموت ويموت معاك تاريخك الوسخ
ومحدش هيفتكر ليك غير مواقفك السخيفه وغرورك #قاطعوا_محمد_رمضانpic.twitter.com/WCiGfcTB66
وتعرض محمد رمضان لهجوم حاد من قبل نشطاء مواقع التواصل، بعد السخرية من الطيار في أحد منشوراته، غير أنه ادعى مطالبته بمبلغ تسعة ملايين جنيه ونصف، حيث نفى الطيار أشرف أبو اليسر صحة حديثه.
الحمد لله #قاطعوا_محمد_رمضان تريند رقم واحد .. وانا فعلاً هدومي اتقطعت فالشارع 😂 pic.twitter.com/CSl0qWiRwB— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) February 14, 2020
كما شارك الفنان المصري نفسه الهاشتاغ على صفحته في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قال :"الحمد لله قاطعوا محمد رمضان تريند رقم واحد .. وأنا فعلا هدومي اتقطعت فالشارع".
المصدر: المصري اليوم + RT