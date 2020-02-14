الفنان محمد رمضان يقاطع نفسه في مصر ويتحدث عن تمزيق ملابسه في الشارع

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة لمقاطعة أعمال الفنان المصري محمد رمضان، تحت هاشتاغ "قاطعوا محمد رمضان".

مقطعاه من وقت عبده مؤته ولحد الان

اسوء من انجبت مصر

سبب البلطجه والضياع

محدث النعمه وقاطع ارزاق الناس

داهيه تاخده واللي زيه

#قاطعوا_محمد_رمضان السرسجي ✋🏻 pic.twitter.com/1TISsrV5WH — Ti RaSh RaSh (@r_samra102) February 13, 2020

إقرأ المزيد

وبات الهاشتاغ الأكثر تداولا على موقع "تويتر" في مصر، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الفنان والطيار السابق أشرف أبو اليسر، الذي خسر وظيفته بسبب ظهور محمد رمضان في فيديو أثناء وجوده بكابينة الطائرة رفقة قائدها.

محمد رمضان مثال لمحدثي النعمه



بيسخر ويهزر وهو سبب في قطع عيش بني ادم

الطيار غلطان فعلا

لكن الغلط الاكبر عند المغرور اللي فاكر نفسه اله ويمتلك العالم

اللي فاكر ان الفلوس بتصنع بني ادم

بكره تموت ويموت معاك تاريخك الوسخ

ومحدش هيفتكر ليك غير مواقفك السخيفه وغرورك #قاطعوا_محمد_رمضانpic.twitter.com/WCiGfcTB66 — Ahmed tito 🙂 (@tito25jan2011) February 13, 2020

وتعرض محمد رمضان لهجوم حاد من قبل نشطاء مواقع التواصل، بعد السخرية من الطيار في أحد منشوراته، غير أنه ادعى مطالبته بمبلغ تسعة ملايين جنيه ونصف، حيث نفى الطيار أشرف أبو اليسر صحة حديثه.

الحمد لله #قاطعوا_محمد_رمضان تريند رقم واحد .. وانا فعلاً هدومي اتقطعت فالشارع 😂 pic.twitter.com/CSl0qWiRwB — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) February 14, 2020

كما شارك الفنان المصري نفسه الهاشتاغ على صفحته في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قال :"الحمد لله قاطعوا محمد رمضان تريند رقم واحد .. وأنا فعلا هدومي اتقطعت فالشارع".

المصدر: المصري اليوم + RT