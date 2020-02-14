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الفنان محمد رمضان يقاطع نفسه في مصر ويتحدث عن تمزيق ملابسه في الشارع

الثقافة والفن

الفنان محمد رمضان يقاطع نفسه في مصر ويتحدث عن تمزيق ملابسه في الشارع
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محمد رمضان
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دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة لمقاطعة أعمال الفنان المصري محمد رمضان، تحت هاشتاغ "قاطعوا محمد رمضان".

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وبات الهاشتاغ الأكثر تداولا على موقع "تويتر" في مصر، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الفنان والطيار السابق أشرف أبو اليسر، الذي خسر وظيفته بسبب ظهور محمد رمضان في فيديو أثناء وجوده بكابينة الطائرة رفقة قائدها.

وتعرض محمد رمضان لهجوم حاد من قبل نشطاء مواقع التواصل، بعد السخرية من الطيار في أحد منشوراته، غير أنه ادعى مطالبته بمبلغ تسعة ملايين جنيه ونصف، حيث نفى الطيار أشرف أبو اليسر صحة حديثه.

كما شارك الفنان المصري نفسه الهاشتاغ على صفحته في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قال :"الحمد لله قاطعوا محمد رمضان تريند رقم واحد .. وأنا فعلا هدومي اتقطعت فالشارع".

المصدر: المصري اليوم + RT

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