"الطيران المصري" تعلق على أزمة محمد رمضان والطيار المفصول

أعلن رئيس سلطة الطيران المدني في مصر سامح الحفني، أن إدارته أجرت تحقيقا دقيقا في مقطع فيديو لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية.

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وأشار إلى أن سلطة الطيران المدني وكافة الجهات المختصة في حينه أجرت تحقيقا دقيقا للتأكد من الواقعة وملابساتها ووفقا لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المصري، وبناء عليه فقد تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائيا وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

ولفت إلى أن الإجراء جاء من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي والتي تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها .

وكان الطيار المقال أشرف أبو اليسر، قد كشف تفاصيل الحكم عليه بوقفه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة، قائلا: "محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يريها لابنه ووافقت، وأخبرت رمضان أن تلك الصور ليست للنشر أو العرض".

المصدر: RT