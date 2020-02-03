في عرض مذهل.. ابنة لوبيز تسرق الأضواء وتحصد إعجاب المشاهير!

سرقت ابنة جينفر لوبيز، إيمي ماريبيل مونيز البالغة من العمر 11 عاما، الأضواء مع انضمامها إلى والدتها على المسرح في عرض المباراة الختامية لكرة القدم الأمريكية "سوبر بول" مساء الأحد.

Missing halftime show about now.... here is Emme ..slaying it @JLopic.twitter.com/Q6ibMQlFbp — Hoda Kotb (@hodakotb) February 3, 2020

Gettyimages.ru

Emme Daddy is so proud of you. You are my ❤ and I am forever yours. pic.twitter.com/GLhmZOneBv — Marc Anthony (@MarcAnthony) February 3, 2020

Can we talk about how amazing @JLo’s daughter Emme sang and on such a huge stage like the Super Bowl ✨🏈 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 3, 2020

إقرأ المزيد

وغنت إيمي، وهي ابنة لوبيز من زوجها السابق المغني مارك أنتوني، أغنية أمها الشهيرة "Let's Get Loud"، لتحصد الثناء من معظم المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك النجمة العالمية كيم كارداشيان ويست، وبادما لاكشمي، وأيضا والدها أنتوني.

وجاء الثناء الأكثر تأثرا من والد إيمي، الذي كتب على "تويتر": 'إيمي والدك فخور بك. أنت قلبي وأنا دائما لك".

ودخلت إيمي المسرح إلى جانب جوقة من الأطفال، الذين يرتدون ملابس موحدة، وبينما واصلت جينفر أداء أغنيتها Let Get Loud، انتقلت إيمي إلى أغنية "Born In The USA" (وُلدت في الولايات المتحدة)، التي حققت نجاحا كبيرا عام 1984. وصاحت لوبيز "لاتينوز" (اللاتينيين)، لتضع علم بورتوريكو، حيث ولدت في مدينة نيويورك من أبوين أصلهما من بورتوريكو.

المصدر: ديلي ميل