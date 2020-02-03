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في عرض مذهل.. ابنة لوبيز تسرق الأضواء وتحصد إعجاب المشاهير!

الثقافة والفن

في عرض مذهل.. ابنة لوبيز تسرق الأضواء وتحصد إعجاب المشاهير!
Gettyimages.ru Kevin Mazur / Contributor
جينفر لوبيز مع ابنتها إيمي
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سرقت ابنة جينفر لوبيز، إيمي ماريبيل مونيز البالغة من العمر 11 عاما، الأضواء مع انضمامها إلى والدتها على المسرح في عرض المباراة الختامية لكرة القدم الأمريكية "سوبر بول" مساء الأحد.

في عرض مذهل.. ابنة لوبيز تسرق الأضواء وتحصد إعجاب المشاهير!
Gettyimages.ru
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وغنت إيمي، وهي ابنة لوبيز من زوجها السابق المغني مارك أنتوني، أغنية أمها الشهيرة "Let's Get Loud"، لتحصد الثناء من معظم المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك النجمة العالمية كيم كارداشيان ويست، وبادما لاكشمي، وأيضا والدها أنتوني.

وجاء الثناء الأكثر تأثرا من والد إيمي، الذي كتب على "تويتر": 'إيمي والدك فخور بك. أنت قلبي وأنا دائما لك".

ودخلت إيمي المسرح إلى جانب جوقة من الأطفال، الذين يرتدون ملابس موحدة، وبينما واصلت جينفر أداء أغنيتها Let Get Loud، انتقلت إيمي إلى أغنية "Born In The USA" (وُلدت في الولايات المتحدة)، التي حققت نجاحا كبيرا عام 1984. وصاحت لوبيز "لاتينوز" (اللاتينيين)، لتضع علم بورتوريكو، حيث ولدت في مدينة نيويورك من أبوين أصلهما من بورتوريكو.

المصدر: ديلي ميل

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