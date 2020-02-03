 
مباشر
عاجل
أردوغان: نحو مليون شخص في إدلب بسوريا يتوجهون إلى الحدود التركية

شاكيرا ولوبيز يقدمان معا "أفضل عرض في تاريخهما".. ودقيقة الإعلان بـ 5.6 مليون دولار

الثقافة والفن

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n77p

كان العرض الذي قدمته النجمتان شاكيرا، وجينيفر لوبيز، أثناء المباراة الختامية لكرة القدم الأمريكية "السوبر بول" ليلة أمس ملفتا حتى وصف أنه الأفضل في تاريخهما.

إقرأ المزيد
ديانا حداد تتخطى حاجز الـ100 مليون على
ديانا حداد تتخطى حاجز الـ100 مليون على "يوتيوب"

توسط العرض المباراة، كفقرة ترفيهية للجماهير مدتها 14 دقيقة، لكنها في الوقت نفسه "فترة إعلانية" باهظة الثمن، حيث يبلغ ثمن دقيقة الإعلان الواحدة في هذه الفترة 5.6 مليون دولار. وحظيت المغنيتان الكولومبية والأمريكية بتفاعل واسع من الجماهير في استاد "هارد روك"، ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية الرائدة العرض، بأنه "الأفضل في تاريخ المغنيتين". وكانت الأغنية الأخيرة في العرض هي أغنية "واكا واكا"، النشيد الرسمي لكأس العالم لعام 2010.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

IBM تطور بطاريات تشحن 80% في أقل من 5 دقائق