محاولة تصوير فيلم مستوحى من رواية "المعلم ومارغريتا" في الولايات المتحدة

شكك المخرج والمنتج السينمائي والنائب السابق في مجلس الدوما، فلاديمير بورتكو، في قدرة هوليوود على تصوير فيلم مستوحى من رواية ميخائيل بولغاكوف "المعلم ومارغريتا".

وقال "تتردد تصريحات في هوليوود على مدى 10 أعوام حول رغبة هذا المخرج أو ذاك في إخراج هذا الفيلم. وكل تلك المحاولات والجهود محكومة بالفشل من وجهة نظري، إذ أن القصة التي رواها، ميخائيل بولغاكوف، غير مفهومة للأمريكيين.

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وأعاد، بورتكو، إلى الأذهان أن المخرج الأمريكي المعروف بإنتاجه لفيلمي "مولان روج" و"روميو + جولييت، باز لورمان، حصل على حقوق تصوير فيلم مستوحى من الرواية الأسطورية.

وقال، لورمان، إن حلمه قد تحقق وإنه مستعد للعمل على تفسير تلك الرواية الثورية. فيما لم يكشف المخرج عن أسماء الممثلين والممثلات المشاركين في تصوير فيلمه.

مع ذلك فإن روسيا قد تشهد محاولة جديدة لتحويل رواية بولغاكوف، المشهورة إلى فيلم. وتوقع الصحفيون الروس أن يقوم نجم السينما الروسية، دانيلا كوزلوفسكي، بأداء دور المعلم في الفيلم. ألا أن أحدا لم يؤكد تلك المعلومات.

يذكر أن المخرج السينمائي السوفيتي قام لأول مرة بإخراج فيلم "المعلم والمارغريتا" عام 1989، ثم أخرج فلاديمير بورتكو عام 2005 المسلسل التلفزيوني المستوحى من رواية ميخائيل بولغاكوف.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا