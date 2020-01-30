بعد إعلان "صفقة القرن".. ماجدة الرومي تغرد: "القدس ستبقى عربية"
RT
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نشرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مقطع فيديو لها وهي تغني "القدس ستبقى عربية.. والأرض ستبقى عربية"، خلال تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
القدس ستبقى عربية ..— Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) January 29, 2020
والأرض ستبقى عربية ...#ماجدة_الرومي#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية#صفقة_القرن#القدس_عاصمة_فلسطين 🇵🇸#القدسpic.twitter.com/FWFFwqvngB
وأكدت ماجدة الرومي أن القدس ستظل عاصمة فلسطين الأبدية، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل "صفقة القرن"، وأن القدس ستصبح عاصمة لإسرائيل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن تفاصيل خطة السلام بالشرق الأوسط "صفقة القرن" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
المصدر: RT