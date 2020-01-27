زينة في تصريحات صادمة عن أحمد عز

عاد الحديث حول قضية " أحمد عز وزينة"، للظهور مجددا خاصة بعد أن حلت زينة، ضيفة على برنامج " الحكاية" مع عمرو أديب ليلة أمس على mbc مصر، وكانت تصريحاتها صادمة للجمهور.

وأفادت زينة، خلال الحلقة بأنها اتصلت سابقا، بأحمد عز لطلب مساعدته حين دخلت المستشفى ومرض طفلاهما، من أجل إعطائهما دما، خوفا من انتقال ملوثات أو فيروسات من المستشفى، وأنها مستعدة لفعل أي شيء له.

لكن رد"عز" جاء صادما لزينة: " مش هم دول اللي فضلتيهم عليا، يارب ترجعي بإيدك فاضية".

وخلال الحلقة، قام عمرو أديب بقراءة رسالة لأحمد عز، نفى فيها ارتباطه بزينة نهائيا، وأقسم أنه لم يتزوج منها لا رسميا ولا عرفيا ولا شفهيا، حتى لو كان لديها 100 حكم.

لكن زينة قالت: "عمري ما هغلط في عز... ولادي قالولي ما تغلطيش فبابا".

#زينة لبرنامج الحكاية : الولاد كانوا عاوزين نقل دم وكلمت #احمد_عز وقلتله تعالى اديهم دم واللي أنت عاوزه هعملهولك.. قالي :مش هم دول اللي فضلتيهم عليا يارب ترجعي بإيدك فاضيةpic.twitter.com/vPmxzrtFhh — أخبارك.نت (@akhbarak) January 27, 2020

المصدر: mbc مصر