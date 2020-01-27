 
مباشر

زينة في تصريحات صادمة عن أحمد عز

الثقافة والفن

زينة في تصريحات صادمة عن أحمد عز
أحمد عز وزينة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5l4

عاد الحديث حول قضية " أحمد عز وزينة"، للظهور مجددا خاصة بعد أن حلت زينة، ضيفة على برنامج " الحكاية" مع عمرو أديب ليلة أمس على mbc مصر، وكانت تصريحاتها صادمة للجمهور.

وأفادت زينة، خلال الحلقة بأنها اتصلت سابقا، بأحمد عز لطلب مساعدته حين دخلت المستشفى ومرض طفلاهما، من أجل إعطائهما دما، خوفا من انتقال ملوثات أو فيروسات من المستشفى، وأنها مستعدة لفعل أي شيء له.

لكن رد"عز" جاء صادما لزينة: " مش هم دول اللي فضلتيهم عليا، يارب ترجعي بإيدك فاضية".

وخلال الحلقة، قام عمرو أديب بقراءة رسالة لأحمد عز، نفى فيها ارتباطه بزينة نهائيا، وأقسم أنه لم يتزوج منها لا رسميا ولا عرفيا ولا شفهيا، حتى لو كان لديها 100 حكم.

لكن زينة قالت: "عمري ما هغلط في عز... ولادي قالولي ما تغلطيش فبابا".

المصدر: mbc مصر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انفصلت عن زوجها فاحتفلت بفستان الزفاف الأبيض