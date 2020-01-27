مسلسل كارتون روسي يتصدر برامج الأطفال التلفزيونية الصينية

تصدر مسلسل الرسوم المتحركة الروسي" لونتيك وأصدقاؤه" تصنيف برامج الأطفال التلفزيونية الصباحية الصينية.

وذلك بعد عرضه الأول يوم 1 يناير الجاري في التلفزيون الصيني.

إقرأ المزيد

وحسب المعلومات الواردة من شركة Kuyun EYE الصينية المتخصصة في استطلاع الرأي العام وإعداد التصنيفات فإن مسلسل الكارتون الروسي من إخراج ورشة "ميلنيتسا" (الطاحونة) السينمائية الروسية والقناة الأولى للتلفزيون الروسي لا يزال في صدارة تصنيف برامج الأطفال التلفزيونية الصباحية الصينية على مدى 3 أسابيع لعرضه. ويتوقع أن يعرض التلفزيون الصيني 513 حلقة لمسلسل الكارتون الروسي.

وقال مدير عام شركة SPB TV الروسية، كيريل فيليبوف، إن المسلسل هو خطوة جديدة في تطوير العلاقات بين وسائل الإعلام الروسية والصينية. وكان التلفزيون الصيني الحكومي قد عرض في وقت سابق 10 مسلسلات تلفزيونية. وجاء دور الرسوم المتحركة .

يذكر أن شركة SPB TV الروسية تعمل وسيطا بين وسائل الإعلام الروسية والصينية لعرض الأفلام الروسية في التلفزيون الصيني.

المصدر: فيستي