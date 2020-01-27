 
مباشر

مسلسل كارتون روسي يتصدر برامج الأطفال التلفزيونية الصينية

الثقافة والفن

مسلسل كارتون روسي يتصدر برامج الأطفال التلفزيونية الصينية
مشهد من مسلسل الكارتون
مشهد من مسلسل الكارتون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5hu

تصدر مسلسل الرسوم المتحركة الروسي" لونتيك وأصدقاؤه" تصنيف برامج الأطفال التلفزيونية الصباحية الصينية.

وذلك بعد عرضه الأول يوم 1 يناير الجاري في التلفزيون الصيني.

إقرأ المزيد
فيلم
فيلم "ملكة الثلج" الروسي للرسوم المتحركة مرشح للفوز في مهرجان أمريكي.

وحسب  المعلومات الواردة من شركة  Kuyun EYE الصينية المتخصصة في استطلاع الرأي العام وإعداد التصنيفات فإن مسلسل الكارتون الروسي من إخراج ورشة "ميلنيتسا" (الطاحونة) السينمائية الروسية والقناة الأولى للتلفزيون الروسي لا يزال في صدارة تصنيف برامج الأطفال التلفزيونية الصباحية الصينية على مدى 3 أسابيع لعرضه. ويتوقع أن يعرض التلفزيون الصيني 513 حلقة لمسلسل الكارتون الروسي.

وقال مدير عام شركة SPB TV الروسية، كيريل فيليبوف،  إن المسلسل هو خطوة جديدة في  تطوير العلاقات بين وسائل الإعلام الروسية والصينية. وكان التلفزيون الصيني الحكومي قد عرض في وقت سابق 10 مسلسلات تلفزيونية. وجاء دور الرسوم المتحركة .

يذكر أن  شركة SPB TV الروسية تعمل وسيطا بين وسائل الإعلام الروسية والصينية لعرض الأفلام الروسية في التلفزيون الصيني.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انفصلت عن زوجها فاحتفلت بفستان الزفاف الأبيض