فيلم "ملكة الثلج" الروسي للرسوم المتحركة مرشح للفوز في مهرجان أمريكي.

أدرج الجزء الرابع من فيلم "ملكة الثلج " الروسي للرسوم المتحركة في قائمة الأفلام المرشحة للفوز في مهرجان Palm Springs International Animation Festival الأمريكي للرسوم المتحركة.

وذلك إلى جانب فيلم "أنا خسرت جسدي" للمخرج الفرنسي جرمي كلابن.

وسيعرض الفيلم الروسي بالمهرجان في 14 ديسمبر الجاري في مسرح "ميري بكفورد" في كاليفورنيا. وسيقدمه للجمهور قبل عرضه ملحن الفيلم، فابريتسو مارتشينبيلي.

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وأشار مدير ورشة Wizart السينمائية الروسية التي أنتجت الفيلم إلى أنه عرض في الولايات المتحدة للمرة الثالثة خلال الشهرين الماضيين، مع العلم أنه عرض للمرة الأولى في أسبوع السينما الروسية في نيويورك ثم في مهرجان The Niagara Falls International Film Festival.

يذكر أن المهرجان الذي يشارك فيه الفيلم الروسي حاليا يعد من أكبر مهرجانات كاليفورنيا حيث تختار 250 فيلما للمشاركة في البرنامج الرئيسي من الأفلام التي تمثل 103 بلدان.

فيما يتعلق بفيلم "ملكة الثلج" فإنه كان قد عرض في 150 بلدا وترجم إلى 30 لغة.

المصدر" تاس