ميخالكوف: الجوائز السينمائية الدولية مسييسة للغاية

أعرب رئيس الاتحاد الروسي للفنانين السينمائيين، نيكيتا ميخالكوف عن ارتياحه لترشيح 6 أفلام روسية لمنح جائزة "الكرة الذهبية" الأمريكية. لكنه لا يعتبر ذلك نجاحا للسينما الروسية.

وأعلن ذلك المخرج السينمائي الروسي المشهور نيكيتا ميخالكوف في ندوة "الشيفرات الثقافية في ظروف العولمة" التي عقدت في إطار برنامج منتدى بطرسبورغ الثقافي الذي أنهى أعماله يوم 16 نوفمبر الجاري في بطرسبورغ.

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وقال" الحمد لله وهذا الأمر جيد، لكنه ليس دليلا على الاعتراف بدور السينما الروسية. فمع الأسف السينما الدولية تسيس من عام إلى آخر ولا تمنح الجوائز إلا لأفلام تتفق مع معايير مقررة في الغرب".

ويعتبر، ميخالكوف، أن الفن السينمائي يجب أن يكون حرا ولا يسعى إلى التماهي مع معايير ومقاييس اصطناعية.

وأشار إلى مجموعة أفلام روسية تتضمن محبة وتعاطفا مع مأساة ووجهة نظر مميزة. ومن بينها فيلم "النص" من إخراج كليم شيبينكو، "الراهب والإبليس" من إخراج نيقولاي دوستال، "الخطيئة " من إخراج أندريه كونتشالوفسكي.

يذكر أن 6 أفلام روسية أدرجت لأول مرة على القائمة التمهيدية للأفلام الناطقة باللغة غير الإنجليزية المرشحة لمنح جائزة "الكرة الذهبية" الأمريكية. وهي أفلام "فارعة القامة"، "كاديش"، "الثور"، "إنقاذ لينينغراد"، "الرابطة البرية" "مهاجرو الصبر".

المصدر: تاس