افتتاح منتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي الثامن ملتقى الفن والثقافة حول العالم

يفتتح اليوم منتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي الثامن، الذي يستمر في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري، حيث تحمل هذه الدورة شعار " الشفرات الثقافية في ظروف العولمة".

ويعد المنتدى، الذي يعقد تحت رعاية الحكومة الروسية ووزارة الثقافة، وبلدية مدينة بطرسبورغ، ملتقى هاما للثقافات والحضارات، من كافة أنحاء العالم، يبحث فيه المختصون أهم المشاكل الثقافية التي يواجهها المشهد الثقافي المعاصر حول العالم.

ويحضر إلى بطرسبورغ كل عام منذ سنة 2012 مئات الفنانين الذين يمثلون مختلف البلدان والقارات، بمن فيهم نجوم المسرح والأوبرا والباليه والموسيقى والأدب وزعماء السياسة الثقافية في مختلف بلدان العالم.

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ويشارك في المنتدى المخرجان الروسيان نيكيتا ميخالكوف وفيودور بوندارتشوك، وعازفا البيانو الأمريكي دانييل بولاك والروسي دينيس ماتسويف، وعازف الفيولا الشهير، يوري باشميت، والمخرجون المسرحيون الياباني تاداسي سوزوكي واليوناني تيودوروس ترزوبولوس والروسيان فاليري فوكين وقسطنطين بوغومولوف، وكذلك نجما الجاز الألماني تيل برينر والروسي إيغور بوتمان، والكاتبان الروسيان دميتري بيكوف وبافيل باسينسكي وغيرهم.

ويتفرع برنامج المنتدى إلى ندوات منها "الثقافة والشباب"، الثقافة والمجتمع"، مهرجان المهرجانات" باعتبارها مشاكل هامة تواجهها في الوقت الراهن روسيا وغيرها من البلدان في مجال الثقافة.

أما برنامج أعمال المنتدى فيتضمن 14 قسما، بينها "راعي الثقافة عام 2019" و" جائزة "لوناتشارسكي" وغيرهما.

وتقام في إطار المنتدى فعاليات ثقافية مختلفة، بما فيها محاضرات منظري الفن ومسرحيات ومعارض ومؤتمرات وعرض أفلام جديدة. وعلى سبيل المثال ستعرض تركيا في المنتدى 5 أفلام جديدة.

ومنحت ألمانيا والصين العام الجاري منزلة ضيف المنتدى، ما يتيح لهما فرصة لإطلاع المشاركين والجمهور على إنجازات هذين البلدين في مجال الثقافة.

المصدر:أرغومينتي إي فاكتي